Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 октября 2019 года составила 4,8%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

На три предыдущие отчетные даты — 1 сентября, 1 августа и 1 июля — показатель находился на уровне 5%.

Согласно данным Центробанка, уровень просрочки сейчас самый низкий более чем за шесть с половиной лет — на 1 марта 2013-го он также составлял 4,8%.

На начало 2019 года показатель равнялся 5,4%.

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд уменьшился в сентябре на 11,4 млрд рублей (с 823,2 млрд рублей на начало месяца до 811,8 млрд на 1 октября), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 274 млрд (с 16 трлн 586,7 млрд до 16 трлн 860,7 млрд рублей).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 октября 92,1% просроченных ссуд против 92,5% на 1 сентября.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, повысилась с 6,9% в августе до 7,3% в сентябре, в том числе в сегменте ипотечных ссуд — с 3,5% до 4,8%, в категории «иные потребительские ссуды» — с 7,7% до 7,9%. В то же время показатель по жилищным ссудам (кроме ипотечных) снизился с 2,5% до 2,3%, а по автокредитам — остался на уровне 7,4%.