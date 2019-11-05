Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует рассмотреть вопрос о выпуске собственной виртуальной валюты, а также обдумать методы, применимые к криптовалютам, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.

«ЕЦБ и другие центробанки Евросоюза могли бы эффективно изучить возможности, а также проблемы, связанные с выпуском ЦБ виртуальных валют, включая рассмотрение конкретных шагов на этот счет», — говорится в тексте проекта документа, имеющегося в распоряжении агентства.

В проекте документа также говорится о необходимости разработки общей методологии к криптовалютам, включая возможный запрет проектов, которые могут представлять высокую степень риска. Проект был подготовлен под председательством Финляндии в ЕС, в него могут быть внесены поправки, сообщает агентство.

Текст проекта документа, как ожидается, будет обсуждаться министрами финансов ЕС в пятницу, а принят документ может быть уже на следующем собрании, которое запланировано на 5 декабря.

Регуляторы многих стран обращают пристальное внимание на цифровые валюты на фоне планов соцсети Facebook по запуску собственной криптовалюты — Libra, о чем компания впервые объявила в июне. Ожидается, что запуск на глобальном уровне пройдет в I квартале 2020 года. Однако пока проект сталкивается с критикой со стороны мировых регуляторов. В октябре в ходе выступления в конгрессе США глава компании Марк Цукерберг заявил, что Facebook может выйти из консорциума Libra, если регуляторы не одобрят проект.