За три месяца с момента введения ипотечных каникул этим инструментом воспользовались лишь немногие заемщики, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на собственный опрос топ-15 ипотечных банков. По данным кредитных организаций, речь идет примерно о 7,5 тыс. граждан.

Так, наибольшее число заявок на предоставление ипотечных каникул получили в Сбербанке (более 4 тыс.) и ВТБ (около 2 тыс.). В Росбанке их подали 580 человек, в банке «Открытие» — 163, в Банке ДОМ.РФ — 174, в Альфа-Банке — 100. В Абсолют Банке и банке «Санкт-Петербург» заинтересовались такой возможностью не более 50 клиентов.

По данным «Русипотеки», клиентский портфель данных банков на 1 октября составлял более 5 млн кредитов. Таким образом, ипотечные каникулы привлекли около 0,15% клиентов.

Как сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ, за первые два месяца действия закона об ипотечных каникулах попросило почти 10 тыс. россиян, в августе и сентябре таким правом захотели воспользоваться 9 883 заемщика. На 30 сентября 27 банков рассмотрели по существу чуть более половины обращений — 5 536 заявок, значительная часть тех заявок, которые еще находились на рассмотрении, потребовали от заявителей подтверждающих документов, указал представитель регулятора.

Всего на 1 сентября, по данным ЦБ, ипотечные кредиты были у 7,7 млн человек с учетом созаемщиков.

Из тех заявок, что были рассмотрены по существу, банки одобрили почти 60% — 3 233 обращения, говорится в данных ЦБ. Отказ в отсрочке получили 2 303 человека.

Тысячи российских заемщиков решили приостановить платежи по ипотеке В законе об ипотечных каникулах некоторые механизмы не прописаны напрямую.

По данным банков, основными причинами обращения граждан являются снижение уровня дохода, потеря работы и увеличение количества иждивенцев. Количество одобренных заявок колеблется в банках от 30% до 90% от их общего числа. При этом заемщики просят приостановить выплаты по ссуде, а не сократить размер платежа.

Банкиры в основном связывают низкую активность заемщиков с высокой ответственностью и возможностью воспользоваться другими инструментами поддержки. Правозащитники связывают небольшое количество заявок также со слабой информированностью граждан о существовании такой возможности: граждане не знают полного перечня сложных ситуаций, не могут самостоятельно правильно оформить необходимые документы, не знают, как грамотно оформить заявку.