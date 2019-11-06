Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России. Об этом сообщает РБК .

Согласно исследованию, 8,3% респондентов регулярно сберегают средства на жизнь после достижения пенсионного возраста, 16,3% откладывают на пенсию периодически, когда появляются свободные деньги, около 40% участников сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.

В среднем ежемесячный заработок менее 30 тыс. рублей у 10% респондентов, 24% зарабатывают от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, 21% — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, 17% — от 90 тыс. до 150 тыс. рублей, 18% — свыше 150 тыс. рублей.

Треть всех респондентов (34,5%) полагает, что половину или большую часть их доходов на пенсии будет составлять страховая пенсия по старости, которую выплачивает государство, при этом 7% из них рассчитывают только на нее. При этом чем моложе участники опроса, тем меньше они надеются только на выплаты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС): 40% граждан 41—50 лет считают, что половину или большую часть их доходов на пенсии составит государственная пенсия. В группе 31—40 лет так думают 34%, а в группе 20—30 лет — всего 25%.

Полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости, 15,4% опрошенных жителей российских городов. Большинство респондентов (55,4%) сказали, что имеют представление о процессе формирования их страховой пенсии, но многое все равно остается для них непонятным. Основная часть участников опроса (71%) ожидают, что размер их государственной пенсии не превысит 20 тыс. рублей.

Наиболее близка к официальным данным старшая группа: 75% респондентов в возрасте 41—50 лет полагают, что их госпенсия составит не более 20 тыс. рублей. Наиболее оптимистично настроены люди в возрасте 31—40 лет: 14% из них ожидают, что госпенсия достигнет 20—40 тыс. рублей.

Средний доход, достаточный для комфортной жизни на пенсии, большинство участников опроса оценили в 80—90 тыс. рублей. В группе от 20 до 30 лет чаще всего называли достаточным доход 31—50 тыс. и 51—100 тыс. рублей — 32% и 35% опрошенных соответственно. В группе от 31 года до 40 лет самый популярный ответ (42%) — 51—100 тыс. рублей; от 40 до 50 лет 40% респондентов назвали достаточной сумму 31—50 тыс. рублей.

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Депозит или накопительный счет в банке выбирают 39,2% из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, отмечают аналитики. Второй по популярности способ — вложения в ценные бумаги (28,5%). На третьем месте — негосударственные пенсионные фонды (16,5%).

Участникам опроса предложили также назвать источники дохода, которые обеспечат их будущую жизнь на пенсии: большая часть респондентов планируют продолжать работать и рассчитывают, что в качестве источника дохода у них останется зарплата (61,6%). Кроме того, они надеются на личные сбережения, накопления и доходы от сдачи недвижимости в аренду (61%) и на пенсию, на которую заработали за годы трудовой деятельности (55,2%).