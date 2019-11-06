Пенсионные пакеты есть у 25% современных российских компаний, говорится в исследовании сервиса Superjob. Было опрошено 600 респондентов.

Большинство представителей работодателей отметили, что в их компаниях таких пакетов нет (47%).

Так, подарки к праздникам (12%), материальная помощь (9%), корпоративные мероприятия (8%) — самые популярные составляющие пенсионных пакетов. Единовременное пособие при выходе на пенсию выплачивают 7% работодателей, 6% компаний установили ежемесячные фиксированные выплаты. Полис добровольного медицинского страхования для пенсионеров оплачивают 5% работодателей, путевки в санаторий — 4%, страхование жизни или здоровья — 3%, расходы на лечение и медикаменты — 2%. Корпоративные пенсионные программы действуют в 2% российских компаний.