Россияне оставляют на чай в кафе и ресторанах в среднем 7,5% от суммы счета. Это подсчитали Сбербанк и входящая в его экосистему foodtech-платформа SberFood в рамках проекта «СберДанные» — инициативы Сбербанка по анализу и обработке больших данных.

«Анализ трансакций в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно показал, что в среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых сегментов оставляли на чай сумму в размере 7,5% от счета», — указано в сообщении Сбербанка. В банке напоминают, что в SberFood оставить чаевые можно безналично, выбрав фиксированную сумму либо введя произвольную.

За семь месяцев текущего года 40,3% пользователей SberFood оставляли в среднем 88,5 рубля чаевых. При этом часть посетителей ресторанов не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными, делают оговорку в банке. «Возможно, значение имел и тот факт, что далеко не все привыкли к мысли, что «оставить сдачу» можно и по карте», — рассуждают в кредитной организации.

В денежном выражении размер чаевых оказался в сентябре на 8,4% меньше, чем в марте этого года. Именно в марте размер «дополнительной безналичной благодарности» для официантов был самым высоким (96 рублей). Меньше всего пользователи сервиса оставляли в июле — 74 рубля.



Чаще посетители ресторанов и кафе, где работала платформа SberFood, оставляли на чай в августе (42,6% клиентов), а реже — в апреле (36,9%). Те, кто оставлял положительный отзыв о заведении, поощряли чаевыми официантов в два раза чаще, чем те, кто оставлял негативный отзыв или не оставлял никакого.

