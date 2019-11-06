С начала года до 1 ноября в России было выдано более 30 тыс. ипотечных кредитов семьям с детьми, что в 1,5 раза выше планового показателя, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Есть у нас в проекте «Демография» такой пункт по выдаче ипотеки семьям, имеющим детей. У нас в плановом проекте показатель был 20 тысяч, мы выдали с начала года больше 30 тысяч кредитов. То есть мы значительно перевыполняем этот показатель», — отметил он.

Моисеев подчеркнул, что при этом расходы государства составили примерно на четверть меньше запланированных «в силу того, что резко снизилась ставка по отношению к базовому прогнозу».

«Мы потратили на 6 миллиардов рублей меньше», — добавил он.