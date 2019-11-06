Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила на 25% число выездных проверок малого бизнеса за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник отдела специальных налоговых режимов управления налогообложения юридических лиц ФНС России Марат Садыков.

«За девять месяцев 2019 года количество проверок малого бизнеса, и без того невысокое, сократилось на 25% и составило всего 744 проверки по всей стране», — сказал он на Всероссийском форуме семейного предпринимательства.

Садыков добавил, что если в 2018 году на 4 тыс. плательщиков из малого бизнеса приходилась одна проверка, то «по итогам 2019 года такой показатель может составить одну проверку на 5 тыс. налогоплательщиков».

По его словам, ФНС планомерно снижает давление на бизнес, «концентрируя свои усилия на зонах максимального риска и минимизируя нагрузку на добросовестных налогоплательщиков».