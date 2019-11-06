ВТБ планирует запустить автокредитование без залога в декабре этого года, сообщил заместитель председателя банка Анатолий Печатников.

Новый продукт позволит получить заемные средства еще до выбора конкретного автомобиля. Кредит можно будет взять на сумму до 1,5 млн рублей.

«Электронные паспорта транспортных средств запустились с 1 ноября, не очень понятный еще процесс, как обычно. В этом смысле запаздывают с регламентными документами, которые бы описывали бы новые правила регистрации транспортных средств и работу с залогами транспортных средств. Поэтому мы в ответ на эти инициативы решили облегчить жизнь автозаемщикам и готовы предоставлять просто беззалоговые автокредиты», — объяснил Печатников.

Напомним, в августе сообщалось, что ОТП Банк и банк «Ренессанс Кредит» завершают пилотные проекты и намерены масштабировать выдачу кредитов на покупку автомобиля без его залога и оформления каско.

«На рынке есть конкурентные предложения, но они не носят массового характера. У нас это будет массовое предложение», — отметил представитель ВТБ.