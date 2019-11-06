Центробанк РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

«Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что «назрел системный подход» к решению этой проблемы.

Об усилении ответственности за кражу личных данных клиентов банков также заявлял глава Сбербанка Герман Греф. В начале октября 2019 года Сбербанк сообщал, что завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. В результате был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. В банке отмечали, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.