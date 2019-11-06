Минфин рассчитывает, что механизм предупреждения банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора может заработать в следующем году. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Хочется ввести уже в следующем году», — заявил он, отвечая на вопрос о сроках запуска механизма предупреждения банкротства НПФ.

Минфин и ЦБ РФ разработали принципы санации НПФ На текущую дату не выявлено наличие оснований для применения мер по предупреждению банкротства НПФ.

Ранее Минфин подготовил законопроект, которым предложил создать Фонд консолидации пенсионного сектора для предупреждения банкротства негосударственных пенсионных фондов.

Согласно пояснительной записке, «в целях предотвращения негативных социально-экономических последствий и снижения устойчивости финансового рынка ЦБ вправе применять меры по предупреждению банкротства НПФ с участием контрольного органа». Планируется, что Банк России сможет проводить денежную оценку обязательств НПФ и стоимости активов под обеспечение обязательств, назначать временную администрацию в НПФ.