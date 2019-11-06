Совет Федерации одобрил в редакции согласительной комиссии закон, которым уточняются действующие процедуры банкротства и усиливается защита имущественных прав участников гражданских правоотношений. В частности, документ устанавливает обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о должниках и коллекторах.

«Устанавливается обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о лице, привлекаемом кредитором для взыскания задолженности (коллекторе). Уточняется перечень сведений о фактах, связанных с ликвидацией юридического лица, включаемых в данный реестр. Определяются основания для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе по инициативе регистрирующего органа и порядок их исключения», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Закон уточняет действующие процедуры банкротства и раскрытия информации о деятельности юрлиц. Он также предусматривает большую публичность сведений о деятельности юрлиц.