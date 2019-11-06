Агентство по страхованию вкладов расширило возможности своего портала о реализуемом имуществе финансовых организаций.

Портал Torgiasv.ru агрегирует объявления о продаже имущества несостоятельных финансовых организаций, ликвидируемых агентством, и имущества, реализуемого в рамках процедуры оздоровления банков, напомнили в АСВ.

На главной странице портала открыт новый раздел «Скоро в продаже», содержащий информацию об активах, которые прошли инвентаризацию и в скором времени будут готовы к реализации. Возможность ознакомиться с активами на ранней стадии, по мнению агентства, позволит заблаговременно привлечь потенциальных покупателей. Пользователи также смогут получать уведомления о поступлении выбранного актива в продажу.

На портале расширен состав публикуемой информации об активах: представлены подробные характеристики имущества, в том числе появились данные о геопозиции, указана процентная ставка по кредитам физических и юридических лиц. Также представлена информация о пробеге автомобилей, даны подробные характеристики материальных ценностей и монет (вид камней и драгоценных металлов). Расширенная информация в описании актива улучшает работу поисковой системы, облегчая потенциальным покупателям подбор лотов, поясняют в АСВ. Также на обновленном портале была скорректирована форма визуального представления карточки лота для отображения информации «в более емком, понятном и структурированном виде».

В новом формате публикуются лоты банков, поступивших в ликвидацию с марта 2019 года. До конца 2020 года планируется расширить перечень лотов, представленных в новом формате, по всем кредитным организациям.



«Новые возможности портала направлены на упрощение процедуры ознакомления с активами, ускорение процесса реализации имущества и повышение прозрачности проводимых торгов», — отмечают в АСВ.