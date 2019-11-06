В Москве в клубе Gipsy состоится пятое вручение премии AdIndex Awards 2019 .

Награды получат рекламные агентства, ставшие лидерами двух рейтингов Digital Index и Technology Index, составляемых изданием о рекламе и маркетинге AdIndex. Победителей определят более 1,5 тыс. рекламодателей, принявших участие в опросах. Премии лучшим компаниям будут вручены в 30 номинациях. Гран-при получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций. Традиционно AdIndex Awards проводится в тематическом стиле. Концепция мероприятия этого года — Digital Bloom Party.

Гостями мероприятия станут представители компаний-рекламодателей, площадок, владельцы и топ-менеджеры медиа- и диджитал-агентств, лидеры мнений и звезды «Рунета».