В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) генеральным директором назначен Максим Богдашкин, сообщается в пресс-релизе организации.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Игорь Зелезецкий и операционный директор Мария Мухина будут заниматься плавной сменой руководства.

«Максим обладает успешным опытом руководства и практического взаимодействия с органами государственной власти и финансовыми организациями в регионе. Благодаря его глубокому пониманию специфики рейтинговой отрасли и сопутствующей ей аналитической работы Максим отвечает тем уникальным требованиям, которые позволят обеспечить успешное развитие АКРА в будущем».

До АКРА Богдашкин занимал руководящие позиции в Boston Consulting Group и Oliver Wyman, где руководил процессами трансформации в крупных финансовых организациях и органах экономической политики в России, странах СНГ и других странах Европы, Ближнего Востока и Африки.