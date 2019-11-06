Состояние инвестиционного климата в России является одной из причин низкого роста корпоративного кредитования. Об этом заявила в Совете Федерации председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы внимательно анализируем, каковы причины таких темпов роста корпоративного кредитования. Это состояние инвестиционного климата, бизнес не готов инвестировать даже собственные средства, не говоря уже о кредитах. Поэтому мы надеемся, что меры по улучшению бизнес-климата, которые сейчас реализует правительство, помогут это преодолеть», — сказала она.

По словам Набиуллиной, прирост кредитного портфеля в корпоративном сегменте — сдержанный.

«Чуть более 3,5% за девять месяцев. За аналогичный период прошлого года прирост составил 5,5% в корпоративном сегменте», — отметила она.