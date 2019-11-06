Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) открывается под 2,95—4,65% годовых (ранее — под 3,1—5%).

Вклад «Пополняй» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 3,3—4,25% годовых (до этого — под 3,7—4,6%). Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов.

Вклад «Управляй» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 2,55—3,95% годовых (ранее — под 3—4,3%). Возможно пополнение счета и частичное снятие средств.

Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно выплачиваются на отдельный счет либо капитализируются.



Доходность «Социального» (на три года) составляет 3,2% годовых (вместо 3,7%). Минимальная сумма не ограничивается. Этот вклад можно оформить для детей, оставшихся без попечения родителей, также он предлагается для ветеранов/инвалидов ВОВ. Условия депозита предусматривают возможность пополнения и частичного расходования средств. Проценты ежеквартально капитализируются либо выплачиваются на карточный счет.



Благотворительный вклад «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) можно оформить под 4,7% (ранее — под 5,05%). Предусмотрено перечисление 0,3% годовых от суммы вклада за каждый истекший трехмесячный период в фонд «Подари жизнь». Проценты ежеквартально капитализируются.