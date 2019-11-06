Министерство экономического развития России готовит законопроект, который включит Торгово-промышленную палату (ТПП) страны в систему поддержки малого и среднего бизнеса по федеральному закону. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Вадим Живулин.

«Сегодня готовим проект закона, в котором включаем систему Торгово-промышленной палаты в систему поддержки предпринимателей, предусмотренную в федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», — сказал он на Всероссийском форуме семейного предпринимательства.

Живулин отметил, что это будет «не просто теоретическая конструкция» включения одного из деловых объединений в систему поддержки, а «закрепление сложившегося статуса и той работы, которую палата уже сегодня оказывает».