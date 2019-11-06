Умеренные темпы роста российской экономики отражают ослабление внутреннего спроса. Об этом говорится в опубликованном в среду Международным валютным фондом (МВФ) ноябрьском обзоре перспектив развития экономики стран Европы.



«В России рост экономики продолжает оставаться скромным, отражая ослабление внутреннего спроса, в частности вялые инвестиции», — считают авторы доклада. Они подчеркивают, что корректировка показателя роста ВВП РФ за 2019 год в сторону понижения «стала одной из крупнейших и произошла на фоне слабых показателей в первом полугодии и признаков ослабления внутреннего спроса и роста экспорта».

Речь идет о том, что МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом — до 1,1%, в 2020-м — повысил на 0,2 п. п., до 1,9%, а в 2021-м — повысил уже на 0,4 п. п., до 2%. «В России прогнозируется подъем с 1,1% в 2019 году до 1,9% в 2020-м при условии, что запланированные нацпроекты будут реализованы эффективно», — считают в МВФ.

«Российский счет текущих операций ослабел на фоне снижения цен на нефть», — говорится в докладе. В фонде также отмечают, что Россия ослабила свою денежно-кредитную политику.

По мнению экспертов МВФ, «поскольку последствия предыдущих шоков рассеялись, инфляция в России замедлилась к значению, близкому к целевому показателю». «В России ожидается, что инфляция, усилившаяся ранее в 2019 году, окажется ниже целевого показателя в конце 2019 года и в 2020 году, так как последствия повышения ставки налога на добавленную стоимость в январе 2019 года и другие единовременные факторы рассеиваются», — отмечается в докладе. Так, по методике МВФ, по которой рассчитывается среднегодовой показатель, инфляция в России в 2019 году ожидается на уровне 4,7% (на 0,3 п. п. ниже апрельских прогнозов), а в 2020-м — 3,5% (на 1 п. п. ниже), в 2021-м — 3,9% (на 0,3 п. п. ниже).