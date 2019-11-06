В городе Балашов Саратовской области неизвестные ограбили банк на сумму около 13 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

По данным ведомства, в период с 3 по 4 ноября неустановленные лица, повредив входную дверь, незаконно проникли в кассовую зону и хранилище одного из банков в Балашове. Злоумышленники похитили деньги, сувенирные серебряные монеты и пластиковые карты на общую сумму около 13 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.