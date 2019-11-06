• Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию. Как свидетельствуют результаты опроса Райффайзенбанка, 8,3% респондентов регулярно сберегают средства на жизнь после достижения пенсионного возраста, 16,3% откладывают на пенсию периодически, когда появляются свободные деньги, около 40% участников сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.

• В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме корпоративного фишинга. Мошенники рассылают письма сотрудникам банка или другой организации с предложением пройти оценку знаний и навыков. На якобы HR-портале сотрудника просят авторизоваться, введя логин и пароль от рабочей почты, после чего эти данные отправляются мошеннику. Первое, к чему могут получить доступ мошенники, — это корпоративная переписка. А если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение.

• Около 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Masterсard. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, разработка называется PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) и с ее помощью можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей. Источник в банковском секторе Франции сообщил, что эта идея зародилась еще в 2017 году, когда Европейский центральный банк задался вопросом суверенитета платежей в Европе.

• ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации. «Сейчас к системе подключились десять из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — сказала она. Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, но Сбербанк до сих пор этого не сделал.