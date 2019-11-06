Власти Кипра намерены лишить гражданства 26 человек, получивших «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства, сообщил в среду после заседания Кабмина министр внутренних дел островной республики Константинос Петридис. По информации Bloomberg, среди них девять россиян.



«Кабинет [министров] принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан», — заявил он. Он добавил, что Совет министров подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства Кипра. Министр не раскрыл национальности и личности лиц, о которых идет речь.

Как информирует газета Cyprus Mail, Петридис сделал это заявление в продолжение поднятой в октябре темы, когда Кабмин пообещал подвергнуть проверке существующую на острове практику предоставления гражданства в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было предоставлено на неправовом основании.

Программа выдачи «золотых паспортов» была введена на Кипре в 2014 году, когда экономика острова переживала глубокую рецессию. К концу 2018 года благодаря действию этой программы в кипрскую экономику было вложено 6 млрд евро, «расплатой» за которые стало предоставление кипрского гражданства четырем тысячам зарубежных инвесторов.

Непосредственным же поводом для рассмотрения вопроса о соблюдении инвестиционного законодательства именно сейчас стал скандал вокруг выдачи кипрского паспорта малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, который объявлен в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, предназначенного для помощи гражданам Малайзии. Кроме того, в октябре стало известно, что в 2016—2017 годах обладателями кипрского гражданства стал ряд родственников и приближенных премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

По данным агентства Bloomberg, среди 26 владельцев «золотых паспортов» девять граждан РФ. Имена тех, чьи паспорта должны быть аннулированы, не сообщаются. Кипрский паспорт, в частности, есть у совладельца Rusal Олега Дерипаски и бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, отмечает РБК .

В январе 2019 года Еврокомиссия выразила обеспокоенность системами выдачи Мальтой и Кипром так называемых золотых паспортов гражданам стран, не входящих в Евросоюз.

