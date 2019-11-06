Более 81% российских водителей имеют коэффициент бонус-малус (КБМ, или так называемый коэффициент аварийности) менее единицы, то есть водят аккуратно и не становятся виновниками ДТП, сообщил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев в ходе круглого стола в среду.

КБМ — один из коэффициентов, на который умножается базовая ставка ОСАГО, после чего и определяется итоговая стоимость полиса. Бонус-малус зависит от истории аварийности водителя: если он часто был виновником ДТП, то коэффициент будет оказывать повышающее влияние на стоимость полиса, если водил аккуратно — понижающее. Всего в КБМ существует 15 классов — чем хуже водит автолюбитель, тем ниже его класс. Для самого низкого из них КБМ будет равен 2,45, а для самого высокого — 0,5. Для новичков устанавливается нейтральное значение КБМ — единица.

«Уже сейчас более 81% имеют КБМ менее единицы… Среднее значение КБМ год от года падает, соответственно, с каждым годом все большее и большее количество автовладельцев получает бонус по отношению к прошлому году. То небольшое количество людей, которые попадают в ДТП, получают малус — для них страховая премия вырастает», — пояснил Васильев.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов привел данные, которые ранее представляли страховые компании: по их данным, 5% страхователей ответственны за 70% ДТП. Эта статистика подтверждается и другими источниками, например, данными с систем фото- и видеофиксации в некоторых регионах. Как сказал Шкуматов, там размер этой рисковой группы оценивался даже в 3%.

Васильев добавил, что в среднем по России частота страховых случаев, то есть вероятность водителя попасть в ДТП, составляет 5,5%.

Система расчета КБМ была изменена с 1 апреля текущего года. Ранее КБМ рассчитывался в тот момент, когда автолюбитель приобретал новый полис. Теперь коэффициент рассчитывается и присваивается раз в год — 1 апреля, вне зависимости от того, когда куплен новый полис. Если у водителя действуют несколько договоров, в которых он фигурирует, по ним могут быть разные значения КБМ. Тогда в расчет берется только одно из них — самое низкое. История вождения находится в базе данных АИС ОСАГО, принадлежащей РСА.