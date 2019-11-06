Сотрудникам компаний для того, чтобы защититься от вредоносных писем, нужно при получении почты обращать внимание на адрес отправителя и не открывать подозрительные вложения и ссылки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

«В первую очередь получателю письма (сотруднику организации) следует обращать внимание на адрес отправителя: его должны насторожить письма с общедоступных доменов, а также с доменов, внешне похожих на домены известных компаний», — советует банк.

Кроме того, следует быть внимательными с вложениями, которых не ждал получатель, и с подозрительными ссылками: короткой или той, при наведении на которую отображается ссылка на другой ресурс, никак не связанный с названием ящика отправителя.

«Если в письме есть признаки фишинга, важно не открывать вложения и не переходить по ссылкам. Разумная осторожность, знание правил кибербезопасности и их соблюдение — лучшая защита против фишинга», — напоминают в банке.

Сам Сбербанк ежедневно фиксирует до 200 фишинговых писем и до 250 тыс. спам-писем, все они блокируются системой защиты электронной почты. Для минимизации рисков, связанных с данным видом мошенничества, банк использует эшелонированную систему защиты электронной почты для выявления вредоносных и фишинговых писем, блокировка атак на сервис электронной почты производится в автоматическом режиме.

«Также мы уделяем большое внимание повышению киберграмотности наших сотрудников. Например, в банке регулярно проводятся киберучения, направленные на распознавание сотрудниками банка различных признаков фишинга. Динамика результатов киберучений за три года показывает существенное снижение процента переходов по ссылкам из фишингового письма», — поделились в Сбербанке.