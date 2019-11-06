Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) по итогам III квартала 2019 года составила 42 млн евро, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при текущем курсе валют, сообщила финансовая организация.

В то же время с учетом изменения структуры группы и при неизменном валютном курсе показатель сократился на 11% в годовом выражении.

За девять месяцев 2019 года показатель не изменился и составил 108 млн евро.

Объем непогашенных кредитов в РФ вырос на 22% в годовом выражении при текущем курсе валют, а при неизменном курсе и с учетом изменений в структуре группы — поднялся на 8%. Банк отметил «высокий рост непогашенных розничных кредитов с ростом, выраженным двузначным числом, автокредитов и ипотечных кредитов».

Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам девяти месяцев составила 2,594 млрд евро, что на 24,5% ниже год к году. Прибыль от банковской деятельности уменьшилась на 4,3%, до 18,458 млрд евро. Операционная прибыль сократилась на 16,2%, до 4,327 млрд евро.

Чистая прибыль всей группы в III квартале снизилась на 34,8% в годовом выражении — до 854 млн евро. Прибыль от банковской деятельности уменьшилась на 8,4% — до 5,983 млрд евро. Операционная прибыль составила 1,489 млрд евро, что на 22,6% ниже показателя годичной давности.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный Русфинанс Банк, а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк «ДельтаКредит», однако в июне текущего года его объединили с Росбанком.