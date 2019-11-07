Ассоциация «Финтех» (АФТ) попросила кредитные организации в сжатые сроки (до 15 ноября) отчитаться о готовности их мобильных приложений и банкоматов для предоставления услуг с использованием биометрических данных, а также о планах по оказанию на основании биометрии услуг сторонним клиентам и юрлицам, сообщает «Коммерсант» . Это произошло на встрече в АФТ, посвященной реализации проектов удаленной идентификации.

Согласно планам ЦБ, банки с 1 января 2020 года должны начать с помощью биометрии предоставлять три базовых услуги: открытие счетов или вкладов, выдачу потребительских кредитов, денежные переводы.

С собственными клиентами банки работать уже практически готовы, а как быть со сторонними, только определяются. Одним из вариантов, который может быть использован, является выделенный банковский маркетплейс. Банки не готовы давать доступ к собственным приложениям, поскольку «нет понимания, как это реализовать на практике». Сложнее всего обстоят дела с биометрией для юридических лиц, указывают банкиры в неофициальных беседах.

ЦБ планирует обязать банки предоставлять базовые услуги на основе биометрии Речь идет об обязательном предоставлении банками на основе биометрии трех продуктов/услуг: вкладов, кредитов и переводов.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что рабочая группа по удаленной идентификации в АФТ прорабатывает совместно с участниками различные кейсы использования такого механизма. «В настоящее время Банком России готовится ко второму чтению законопроект, направленный на развитие удаленной идентификации, в том числе расширение перечня финансовых услуг. После его принятия можно будет реализовать прорабатываемые на площадке АФТ кейсы с использованием удаленной идентификации», — заключили в ЦБ.