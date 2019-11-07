Банк России планирует исключить инвестиционное страхование жизни из законопроекта о категоризации инвесторов, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на представителя ЦБ. Концепция законопроекта о категоризации инвесторов вновь изменилась: в уточненной версии из нее будут исключены нормы, касающиеся приобретения полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ).

В презентации, представленной ЦБ участникам рынка на прошлой неделе, предполагалось, что неквалифицированным инвесторам будут доступны договоры страхования жизни при сроке свыше пяти лет или без защиты капитала только после тестирования. Теперь таких ограничений не остается.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, отсутствие специального решения на этот счет может создать юридическую коллизию, связанную с тем, что ИСЖ включает в себя производный финансовый инструмент, а значит, будет подчиняться требованиям по тестированию при операциях с такими инструментами по законопроекту о категоризации инвесторов.

Представитель ЦБ сообщил, что правила по продаже полисов ИСЖ и НСЖ будут урегулированы отдельным проектом поправок, которые планируется подготовить позднее.