Минфин предложил уменьшать задолженности регионов в случае, если в бюджет будут поступать доходы от новых инвестиционных проектов регионов, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на форуме РФПИ. Такой механизм будет заложен в проект бюджета на 2020—2022 годы ко второму чтению в Госдуме.

«Мы идем на то, чтобы реструктурировать бюджетные кредиты, чтобы эти средства реструктуризации бюджетных кредитов высвобождающиеся шли в новые инвестиции, только на таких условиях это можно делать. И дальше даже идем, если доходы от этих инвестиций, а доходы от этих инвестиций в бюджет будут поступать, то мы готовы на эти доходы списывать задолженность по тем бюджетным кредитам, которые мы реструктурируем», — сказал Силуанов.

По его словам, «эффект прямой, заинтересованность в нем прямая: создавай новые рабочие места, новые производства — получай доходы, и твои обязательства, которые ранее ты накопил, будут уменьшаться».

Также обсуждаются возможности заимствования субъектов РФ: «занял — только не на проедание, как это было раньше, вложил — получил эффект, погасил долг». Силуанов подчеркнул, что такой инструмент тоже будет предоставляться со следующего года.