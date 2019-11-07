Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке. В зависимости от конкретной программы размер снижения составил до 0,5 процентного пункта.

Теперь получить денежные средства в банке возможно:

под 7,95—8,4% годовых по предложению «Новостройка»;

под 8,25—8,7% годовых по программам «Квартира» и «Рефинансирование»;

под 8,7—9,1% годовых по предложению «Апартаменты»;

под 9,7% годовых по программе «Свободные метры»;

под 10,7% годовых по предложению «Ипотека плюс».

«При соотношении «кредит — залог» более 80% применяется надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по большинству программ действует для зарплатных клиентов банка, при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал при сумме кредита от 4 миллионов рублей при условии заключения кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости для зарплатных клиентов банка; 20% — для прочих клиентов и 10% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «ИНТЕКО» и 40% — в иных случаях. По целевым кредитам под залог имеющегося жилья и на ремонт отношение «кредит — залог» может достигать 70% и 60% соответственно. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 40—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.