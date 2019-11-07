Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», — говорится в тексте документа.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, по данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 года, женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,28 года, а их численность — 915,900 человек и 1 106 849 человек соответственно.

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счете 450—500 тыс. рублей.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца.

«В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно», — отмечается в сопроводительных документах.