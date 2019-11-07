Российские инвестбанки и пенсионные фонды ведут переговоры об объемах и способах инвестирования в IPO саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

«Мы считаем, что Saudi Aramco — это очень привлекательная, стабильная, интересная компания. Она вызывает интерес у ряда российских инвесторов, включая российские инвестбанки и пенсионные фонды. Сейчас идут переговоры о том, в каком объеме и как они могли бы проинвестировать», — сказал он.

При этом в РФПИ не ожидают массовых инвестиций из РФ, так как нефтегазовый сектор и так занимает значительную долю в отечественной экономике, и необходимо ее диверсифицировать.

Дмитриев отметил, что Российско-китайский инвестфонд (РКИФ), созданный РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation, CIC), также работает в направлении привлечения ряда китайских инвесторов в IPO Saudi Aramco.