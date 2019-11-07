Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американской финансовой корпорации Morgan Stanley Bank International Limited о взыскании около 99 млн долларов с компании «МИБ-Инвестиции», бывшего акционера санируемого Московского Индустриального Банка (МИнБанк), входящего в топ-50 в России.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 5 ноября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

МИнБанк санируется ЦБ с января текущего года, регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля. До этого «МИБ-Инвестиции» входила в число участников кредитной организации с долей в разные годы от 7% до 8,5%. Регулятор выделил на докапитализацию МИнБанка 128,7 млрд рублей.