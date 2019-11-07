Госкорпорация «ВЭБ.РФ», банк ВТБ и компания «ВаниноТрансУголь» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае. Об этом сообщили в четверг в ВЭБе и ВТБ.

Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей. В рамках синдицированного кредита ВЭБ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта.

Планируемый грузооборот первой очереди терминала составит 12 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Проект позволит создать более 600 новых рабочих мест. Общий потенциальный грузооборот терминала — до 24 млн тонн угля в год.

В ВТБ уточнили, что финансирование строительства специализированного угольного терминала в порту Ванино стало первой сделкой в сфере портовой инфраструктуры, которая реализуется банком совместно с ВЭБом в рамках фабрики проектного финансирования.



«Строительство первой очереди терминала находится в продвинутой стадии: построены основные производственные объекты, завершается монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы. Помимо развития экономики Дальнего Востока и портовой инфраструктуры края, компания «ВаниноТрансУголь» активно участвует в развитии социальной инфраструктуры района, включая строительство служебного жилья, поддержку образовательных учреждений, направленную на развитие будущего кадрового резерва и создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока», — отметил генеральный директор управляющей компании «ВаниноТрансУголь» Юрий Тямушкин.