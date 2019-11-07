Используемые для хищения средств клиентов российских банков кол-центры часто располагаются в обычных квартирах. Об этом заявил в ходе конференции «Защита персональных данных» первый заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Последние наши изучения и результаты оперативных действий правоохранительных органов показывают, что такие кол-центры необязательно находятся в местах лишения свободы, совершенно спокойно располагаются в обычных квартирах обычных домов», — пояснил Сычев.

В России могут появиться киберюристы, решающие проблемы с утечками данных В целом вопрос требует изучения.

По его словам, большинство таких кол-центров расположены за территорией Москвы.

«Да, это, как правило не территория Москвы и МО, а другие регионы. Нередко это даже сопредельные с Российской Федерацией государства, но тем не менее это уже совершенно другой уровень вовлеченности в эту противоправную деятельность граждан и совершенно другой подход», — заключил Сычев.