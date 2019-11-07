Наиболее закредитованной группой россиян является средний класс, большинство (89%) из этой группы регулярно пользуются кредитной картой, свидетельствуют данные расчетов исследовательского холдинга «Ромир».

Для анализа данных все россияне подразделялись на группы в зависимости от своего дохода: низко-, средне- и высокодоходный сегменты. Так, к слою населения с низкими доходами относятся домохозяйства, у которых доля расходов на еду превышает 30% от суммарных расходов. У граждан среднедоходной страты расходы на еду — от 20% до 30%, а у высокодоходной — менее 20%.



Основываясь на данных панели, можно говорить о том, что 11% россиян обладают высокими доходами, 17% — средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту.

«Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим. Так, 89% населения со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами. 22% граждан этой же категории обременены автокредитом. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны. В ипотечном же кредитовании разрыв между стратами не такой существенный, как в других видах задолженности», — говорится в исследовании.

В отличие от группы со средними доходами высокодоходная страта защищена сбережениями и собственностью. Так, каждый второй гражданин с высоким доходом (50%) владеет двумя или более автомобилями. Для сравнения: в низкодоходном сегменте данный показатель равен 11%. Также половина граждан из слоя с высокими доходами (48%) владеет дачей или загородным участком. У 28% россиян высокодоходной страты имеется депозит в банке, 46% тратят менее 25% собственного дохода, а еще 42% — от 25% до 49% дохода.

«Средний класс ожидаемо оказался наиболее закредитованной группой населения, — комментирует результаты исследования президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин. — С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или делать крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. В целом мы продолжаем наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды».