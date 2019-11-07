Изменения по вкладам за 7 ноября: «Форштадт», Альфа-Банк, «Солидарность», Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса.

Банк «Форштадт» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Сберегай» теперь можно оформить в рублях под 5,5—6,4%, в долларах — под 0,1—0,3% годовых (ранее — под 6,3—6,7% и 1,7—2%). Проценты ежеквартально капитализируются и могут выплачиваться вкладчику.

«Дополняй» открывается в рублях под 5,3—6,2%, в долларах — под 0,1—0,3% годовых (вместо 6—6,4% и 1,2—1,5%). Пополнение возможно. Проценты ежемесячно выплачиваются на отдельный счет либо капитализируются. Сроки размещения обоих депозитов — шесть месяцев, один и полтора года.

«Управляй» (на один год) размещается в рублях под 4,5%, в долларах — под 0,01% годовых (ранее — под 5% и 1% соответственно). Предусмотрено внесение дополнительных взносов, а также частичное расходование средств. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов. Возможно увеличение ставки по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней вклад в банке сроком более 90 календарных дней.

Процентные ставки по вкладу «VIP» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов на полтора года) в рублях составляют 6,5%, в долларах — 0,4% годовых (ранее — 6,8% и 2,2%). Допускается пополнение и частичное снятие до минимальной суммы вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.

В московском офисе банка можно открыть вклад «Московский» (от 1 млн рублей, 10 тыс. долларов на один год) — под 6,5% и 0,4% годовых. Прежние ставки — 6,8—7% и 2,5% соответственно. Выплата процентов происходит ежемесячно.

Альфа-Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Сезонный вклад «Еще выше» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) можно разместить под 5,93—5,94% годовых (ранее — под 6,22% вне зависимости от срока). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику. Предложение действительно по 31 декабря.

«Победа» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) открывается под 5—5,4% годовых (вместо 5,1—5,5%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки по вкладу при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

«Потенциал+» (на любой срок от трех месяцев до трех лет) можно оформить под 4,6—5,1% годовых (до этого — под 4,9—5,35%). Предусмотрено пополнение и частичное снятие. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные процентные ставки по вкладу.

Сумма первоначального взноса по обоим вкладам составляет 10 тыс. рублей.

Банк «Солидарность» снизил ставки по вкладам.

Одноименный вклад «Солидарность» (от 15 тыс. рублей) открывается под 6—6,2% годовых (ранее — под 6,5—6,7%).

«Инвестиционный» (от 30 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) можно оформить под 7,5—8% годовых (вместо 8—8,5%). Сроки размещения обоих вкладов — шесть месяцев и один год. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Классический плюс» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и полтора года) размещается под 5,7—6,3% (вместо 6,25—6,75%).

Доходность «Классического» (от 200 долларов и евро) в долларах составляет 1—2%, в евро — 0,03—0,15% годовых (прежние ставки — 1,1—2,3% и 0,05—0,3%). Сроки размещения денежных средств в долларах — шесть месяцев, один, два и три года, в евро — один, два и три года. По двум вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

«Ваш выбор» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов на шесть месяцев, один и полтора года) можно оформить в рублях под 5,2—6,3%, в долларах — под 0,4—1,5% годовых (ранее — под 5,5—6,65% и 0,5—1,6% соответственно). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный депозит» (от 1 тыс. рублей на срок от одного до полутора лет) привлекается под 6—6,3% годовых (ранее — под 6,5—6,8%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме «Классического» и «Инвестиционного».

Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса снизил ставки по вкладу «Расчетный».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро. Срок — три, шесть месяцев и один год. Доходность вложения в рублях теперь составляет 5,25—5,85%, в долларах — 0,1—0,6%, в евро — 0,01% годовых (прежние ставки — 6—6,5%, 1,2—2% и 0,1—0,2% соответственно. Возможно пополнение, а также частичное снятие до первоначальной суммы вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.