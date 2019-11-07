Объем мирового долга — государственного и частного — достиг рекордного значения в 188 трлн долларов, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

«Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума в 188 триллионов долларов, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности», — отметила Георгиева.

По ее словам, показатель «госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны».

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», — рассказала глава фонда.

Георгиева подчеркнула, что необходимо найти решение сложившейся ситуации с мировым долгом, поскольку такой высокий показатель создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Она напомнила, что рост мирового долга во многом связан с финансовым кризисом 2008 года, когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. «Недавние исследования МВФ показывают, что только прямая государственная поддержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 года составила 1,6 триллиона долларов», — уточнила глава МВФ.

Развивающимся странам, по мнению главы МВФ, необходимо поддерживать приемлемый уровень задолженности, уделяя больше внимания инвестиционным проектам с высокими показателями доходности. Это подразумевает и «возрастающую ответственность кредиторов, которым необходимо оценивать влияние новых кредитов на объем задолженности заемщика», отметила Георгиева.