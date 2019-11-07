Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 19 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,68 рубля. С начала торговой сессии было проведено 20,8 тыс. сделок почти на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,6125—63,92 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,33 рубля, уменьшившись на 37 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,98 тыс. сделок на 400,8 млн евро по курсам от 70,315 до 70,72 рубля за евро.

Российская валюта в ходе торгов на Мосбирже в четверг смогла отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на фоне коррекции на рынке энергоносителей, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Сегодня рубль был поддержан как динамикой рынка энергоносителей, так и ситуацией в валютах развивающихся стран, уточняет он.

«При этом с третьей декады октября пара USD/RUB продолжает двигаться в диапазоне 62,5—64 рубля с безуспешными попытками выйти за его границы. Вчера кроме верхней границы этого коридора доллар протестировал и краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Сил на преодоление двойного сопротивления не хватило, что может говорить в пользу роста вероятности возвращения американской валюты к нижней границе диапазона», — комментирует эксперт.