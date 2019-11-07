Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому операторы лотерей смогут не проводить идентификацию победителей при выигрыше до 15 тыс. рублей. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Так, закон «О лотереях» предлагается дополнить нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится, а именно при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей. При этом, это не касается случаев, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Оператор на основании договора сможет поручать идентификацию участников лотереи определенному в законопроекте кругу лиц.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 5 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие отнесение операторов, выплачивающих выигрыш по договору об участии в лотерее, к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.