Широкое обсуждение темы трудовых отношений, в том числе четырехдневной рабочей недели, состоится в начале 2020 года на площадке Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Об этом сообщил в четверг первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель парламентского большинства Сергей Неверов.

По его словам, обсуждались «вопросы развития трудовых отношений». «Это и тема четырехдневной рабочей недели, и тема защиты прав работников, которые работают на новых производствах и по новым технологиям, в том числе удаленно и дистанционно, это также платформенная занятость», — отметил парламентарий.

«Мы договорились о том, что в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов в начале следующего года проведем широкое обсуждение с участием экспертов, работодателей, профсоюзов, правительства, депутатов Госдумы, чтобы эти вопросы получили дальнейшее развитие», — подчеркнул он.

Инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней в июне высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, приуроченной к столетию МОТ. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости. По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства. Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений», — подчеркнул Медведев.

Предполагается, что на ряде предприятий, задействованных в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», введут «четырехдневку» в качестве эксперимента в ближайшее время. Представители предприятий высказали ТАСС мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но в массовом порядке это может произойти не раньше, чем через десять лет.