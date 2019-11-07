Росгосстрах Банк совместно с CК «Росгосстрах» предлагает специальные страховые программы, позволяющие автозаемщикам не только дополнительно защитить себя, но и снизить процентную ставку по кредитам до 5 процентных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«При наступлении непредвиденной жизненной ситуации комплекс программ страхования поможет клиенту и его семье погасить задолженность перед банком. В рамках программы защиты от непредвиденных обстоятельств клиенту при оформлении автокредита в Росгосстрах Банке предоставляется дисконт к ставке кредита на 3 процентных пункта», — говорится в релизе.

Программа защиты автомобиля «Финкаско» поможет заемщику компенсировать задолженность перед банком в случае конструктивной гибели или угона транспортного средства и позволит снизить процентную ставку по автокредиту в Росгосстрах Банке на 2 п. п.

Программа «Без потерь» позволит возместить разницу между первоначальной стоимостью автомобиля и рассчитывающейся с учетом износа суммой выплаты по каско в случае повреждения автомобиля, а также сохранит полную стоимость автомобиля при его утрате.

В программы «Финкаско» и «Без потерь» дополнительно включена компенсация расходов на эвакуацию автомобиля с места ДТП.

Любую из программ можно оформить в отделениях и точках продаж Росгосстрах Банка, а также оплатить ее как за счет собственных, так и за счет предоставленных банком кредитных средств.