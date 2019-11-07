Страховая компания «Югория» подвела итоги своей финансовой деятельности за девять месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба страховщика.



«За этот период компания заключила более 1,6 млн договоров, по которым было собрано 9,4 млрд рублей. Это на 39% выше аналогичного показателя 2018 года», — говорится в релизе.

Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 6% по каско, 16% — по ОСАГО.

С начала года «Югория» открыла более 100 представительств в ряде регионов страны: на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, в Поволжье и Центральной России. В сеть компании вошло еще девять регионов страны, и теперь 136 филиалов и более 200 агентств «Югории» работают в 63 субъектах РФ.

За первые три квартала текущего года ГСК «Югория» выплатила 3,8 млрд рублей по 70 585 страховым случаям.