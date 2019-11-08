Фора-Банк предлагает оформить моментальную карту «Миг» категории Visa Gold.

Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.

Комиссия за снятие наличных до 10 тыс. рублей в месяц в банкоматах, кассах банка, а также в устройствах сторонних банков отсутствует, свыше этой суммы — составит 1%, минимум 150 рублей.

По карте предусмотрен кешбэк 1% от суммы любых покупок и 3% — за покупки в сезонных категориях. До 30 ноября 2019 года установлена категория «Развлечения», максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц. Общая сумма возврата в месяц по всем покупкам не может превышать 10 тыс. рублей.

Плата за СМС-информирование — 59 рублей в месяц. Срок действия карты — до пяти лет.

«Плюсами данной карты являются бесплатное обслуживание, наличие кешбэка. При выборе данного продукта стоит обратить внимание на наличие комиссии за снятие наличных свыше 10 тысяч рублей в месяц в банкоматах, кассах банка и сторонних кредитных организаций», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.