Инвесторы продолжают увеличивать вложения в российские активы. За неделю, закончившуюся в среду, 6 ноября, приток средств в фонды, инвестирующие в акции и облигации, составил 120 млн долларов, свидетельствуют данные, опубликованные EPFR Global.

Неделей ранее фонды, ориентированные на Россию, привлекли 100 млн долларов. Таких притоков не наблюдалось с июля, отмечается в обзоре «БКС Глобал маркетс». Аналитики отмечают, что новости о торговом соглашении между США и Китаем успокоили инвесторов, повысив аппетит к рисковым активам.

На фоне притока свежих денег российские индексы в четверг обновили исторический максимум. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3 тыс. пунктов, а РТС торговался на уровне 1 487 пунктов. Рост индексов обеспечили акции «ИнтерРАО», подорожавшие на 2,5%, и бумаги «Сургутнефтегаза», котировки которых поднялись на 2,38%.

Аналитики не исключают, что в ближайшие дни индексы могут показать небольшой минус, однако считают, что рынок еще сохраняет потенциал роста. «Фиксировать прибыль и ехать в Сочи или на зарубежные южные моря тратить заработанное в 2019 году еще рано. Предпосылки для роста российского рынка акций будут действовать вплоть до католического Рождества», — написал в комментарии руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.