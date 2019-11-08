Банк «Александровский» снизил минимальную ставку по потребительскому кредиту.

Кредит «На любые цели 48 часов» теперь доступен от 11% (ранее от 12,5%) годовых. Выдача кредита возможна единовременно или в форме кредитной линии в сумме от 500 тыс. до 10 млн рублей (но не более 60% от стоимости закладываемого имущества при залоге недвижимости, не более 50% при залоге транспортного средства), на срок от 13 месяцев до десяти лет под залог недвижимости и до пяти лет при залоге транспортного средства (при залоге одного транспортного средства — до 3 млн рублей и максимум 50% от стоимости закладываемого имущества).

Условия действуют при наличии страхования: в случае отказа от личного страхования надбавка составит 1,5 п. п.; при залоге объекта недвижимости обязательно страхование рисков утраты и повреждения закладываемого объекта недвижимости, при залоге недвижимости, которая находится в собственности менее трех лет, титульное страхование — по желанию клиента, при отказе от страхования надбавка составляет 1 п. п.; при залоге транспортного средства страхование рисков утраты и повреждения закладываемого транспортного средства (каско) осуществляется по желанию клиента, при отказе от страхования надбавка составит 2 п. п. к ставке.

В качестве залога требуется жилая или коммерческая недвижимость (квартира, участок с домом или без дома), автомобиль категории B, C, D или самоходная машина (местонахождение в регионе присутствия банка).

«Воспользоваться программой смогут не только работники по найму, но и владельцы бизнеса», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.