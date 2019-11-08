Банк Казани и Примсоцбанк уменьшили ставки дохода, начисляемого на остаток средств на дебетовых картах.
Банк Казани снизил процентную ставку по пенсионной карте «Мир Привилегия» на 1 процентный пункт, теперь она составляет 5,5% годовых. Прочие условия не изменились.
Примсоцбанк уменьшил процентные ставки на 0,5 п. п. по дебетовым картам.
Теперь начисление средств на остаток осуществляется в размере 5% по карте «Премиум», 4,5% — по картам «Золотая» и «Travel Miles Золотая», 4% — по картам «Восточная золотая», «Пенсионная Мир» и «Приморец», 3% — по картам «Оптимальная», «Travel Miles Оптимальная» и «Восточная классическая».
Остальные условия не изменились.