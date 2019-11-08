Хоум Кредит Банк 7 ноября разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 200 млн долларов США. Сообщение об этом банк распространил в пятницу, 8 ноября.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через пять лет и три месяца, следует из релиза.

Книгу заявок открыли 31 октября 2019 года с первоначальным ориентиром по ставке купона 9,25—9,5%. По итогам закрытия книги заявок объем спроса составил около 450 млн долларов, благодаря чему процентная ставка была установлена на уровне 8,8% годовых.

«По результатам встреч с инвесторами была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием: Россия (50%), Швейцария (32%), Великобритания (6%), Азия (5%), страны континентальной Европы (5%), офшорные инвесторы США (2%)», — рассказали в «Хоум Кредите».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска войдет в состав источников добавочного капитала Хоум Кредит Банка. Эмитентом бумаг выступила люксембургская компания Eurasia Capital. Выпуск осуществлен в рамках собственной EMTN-программы в формате RegS. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, BCS Global Markets, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», UBS и «ВТБ Капитал».



«Мы очень довольны результатами размещения и благодарим инвесторов за большой интерес, книга заявок в моменте превышала 650 миллионов долларов США. Значительный спрос инвесторов и его диверсифицированная структура позволили снизить первоначально установленный диапазон и зафиксировать купон на уровне 8,8%», — комментирует финансовый директор Хоум Кредит Банка Ирина Коликова.