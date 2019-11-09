• Рецессия, низкие зарплаты, нарастающее отставание от мировых лидеров — низкая производительность труда очень дорого обходится нашей стране. Кто виноват и что делать, разбираемся в материале Банки.ру.

• Банкиры все чаще обвиняют держателей карт в злоупотреблении бонусными программами. Клиенты в ответ жалуются на невыполнение банками условий программ лояльности. Кто прав? Выясняем в публикации «Компьютерная игра за реальные деньги». Как клиенты банков выжимают максимум из программ лояльности».

• Банк России продолжает борьбу с необеспеченным потребкредитованием. Темпы роста розничных портфелей хоть и замедляются по банковскому сектору в целом, но остаются повышенными у многих игроков. Подробнее — в материале аналитиков Банки.ру «Розничное кредитование падает, но не сдается».

• Лишний вес — это нагрузка не только на здоровье его обладателя, но и на национальную экономику в целом. Новейшие исследования показывают, что ожирение граждан дорого обходится государственной казне, причем эти расходы растут по всему миру. Почему ваш вес важен для экономики страны, объясняем здесь.

• Кредитная бизнес-карта предлагается Сбербанком малому бизнесу как вариант возобновляемой кредитной линии. Многое в этой карте работает так же, как и в кредитке «физика», но и особенностей хватает. О плюсах и минусах продукта — в разборе Банки.ру.