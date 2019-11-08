«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф на Международной конференции по искусственному интеллекту Al Journey.

«Надеюсь, что в эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта, в составе этого альянса будет пять российских компаний: «Яндекс», Mail, компания «Газпром нефть», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ. — Прим. ред.) и Сбербанк. Пять компаний, которые взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране… для будущего нашей страны, будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики и государственной службы», — сказал Греф.

По его словам, практически нет ни одной отрасли человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности.

«И еще один партнер — это компания «МТС», которая имеет большие наработки в области искусственного интеллекта, имеет прекрасную команду», — добавил глава Сбербанка.

«Самое главное — я бы так сформулировал нашу задачу — быть драйверами развития искусственного интеллекта, сделать эту тему очень модной в стране», — сказал Греф журналистам в кулуарах конференции AI Journey.

