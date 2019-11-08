Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов и считает его технически нереализуемым. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

«[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — заявил он.

Ранее группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации. Штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей.

Как ранее пояснил Клишас, законопроектом на оператора будет возложена обязанность «исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти». Он отметил, что эта норма «позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией».